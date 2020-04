Rederij Bark EUROPA lanceert zaterdag 25 april ‘Equator Challenge’ voor fans en volgers

Rotterdam – Vanaf zaterdagochtend 25 april om 09:00 kunnen fans en volgers van Tall Ship Bark EUROPA deelnemen aan de online ‘Equator Challenge’, het evenement is te vinden op de Facebook pagina van de EUROPA. Met informatie over de huidige positie van het schip, de weersomstandigheden en tips en tricks van kapitein Klaas Gaastra kunnen deelnemers berekenen wanneer het schip de evenaar zal passeren.

In een speciale videoboodschap nodigt de kapitein, namens Rederij Bark EUROPA, iedereen uit om mee te doen: “Het is echt ongelooflijk hoeveel mensen het schip en haar crew volgen tijdens deze unieke reis naar thuishaven Den Haag. De bemanning aan boord neemt echt de tijd voor het schrijven van mooie blogs en het delen van foto’s. Het lijkt een welkome afleiding in deze tijd om de avonturen op de oceaan mee te beleven. Om de volgers nog meer bij de reis te betrekken hebben we drie online challenges bedacht, waarvan de eerste nu online staat. Iedereen kan vanaf nu gaan rekenen en mij vragen stellen. Tot dinsdag kunnen de antwoorden gedeeld worden via het Facebook Evenement!”

Terug naar thuishaven Den Haag

Rederij Bark EUROPA heeft door de gevolgen van het coronavirus de vaarplannen voor de komende maanden gewijzigd. Het schip is eind maart met 19 professionele en ervaren bemanningsleden aan boord vetrokken vanuit Ushuaia en nu bezig aan een bijzonder en uniek avontuur: meer dan 9000 zeemijlen onder zeil naar thuishaven Den Haag.

Leentje Toering, directeur van Rederij Bark EUROPA, ligt het idee toe: “Het is mooi om te zien hoeveel mensen van over hele wereld het schip en haar bemanning volgen en ons berichtjes sturen. Ons avontuur op zee blijkt een welkome afleiding in deze gekke periode. Onze thuiszittende kapiteins Janke, Jelte en Klaas staan inmiddels klaar om vragen vanuit de media te beantwoorden en de crew aan boord neemt echt de tijd voor het schrijven en delen van mooie blogs en foto’s. Om de fans thuis nog meer bij ons bijzondere zeilavontuur te betrekken hebben we drie challenges bedacht, waarvan de eerste inmiddels online staat.”

De route

De 9000 zeemijlen terug naar thuishaven Den Haag worden zeilend afgelegd. Voor noodgevallen kan de motor gebruikt worden. Vanuit Ushuaia steekt Bark Europa nu de Zuidelijke Oceaan over, een reis van het koudste gedeelte van de wereld naar tropische temperaturen. Hierna zeilen ze via de Noord Atlantische Oceaan naar Europa. Met een gemiddelde snelheid van vijf knopen hopen ze er 2,5 over te doen.

Over Kapitein Klaas Gaastra

Kapitein Klaas Gaastra (1951) is momenteel thuis in Nederland, samen met zijn partner Marianne (tevens kok aan boord van de EUROPA) en scheepshond Sirius. Gaastra begon als 16-jarige zijn zeemanscarrière bij de Koninklijke Marine. Na zes jaar verruilde hij zijn uniform voor een zeiltrui en ging varen op de bruine vloot. Daarnaast volgde hij een koopvaardij opleiding tot stuurman en kapitein kleine handelsvaart. In de jaren 80 voer hij eerst op Noorse zeilschepen langs de Westkust van Noorwegen en Spitsbergen, daarna wereldwijd. Bij het in de vaart komen van de bark EUROPA in 1994 werd hij kapitein op het schip en dat is hij nu nog steeds. Al vele jaren maakt de EUROPA tijdens de wintermaanden zeiltochten naar Antarctica, waar het dan ‘zomer’ is. Daarnaast doceert hij het vak Grote Zeilvaart op Enkhuizer Zeevaartschool.

Klaas heeft de uitleg van de drie challenges op zich genomen en zal de deelnemers helpen met de informatie die ze nodig hebben bij het uitwerken van de vraagstukken.

Met gezonde bemanning terug naar huis

De Europa en haar internationale crew, waaronder vier Nederlanders, kwamen half maart terug van de laatste Antarctica expeditie van het seizoen. In Antarctica was het virus nog niet opgedoken ten tijde van de laatste expeditie en eenmaal in Argentinië mocht het schip alleen nog voor anker voor de kust van Ushuaia. De bemanning aan boord is gezond en corona-vrij. De crew telt 12 verschillende nationaliteiten en is aan boord in uiteenlopende functies, van kapitein, tot deckhand, van kok tot fotograaf en van scheepsarts tot engineer.

