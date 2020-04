Ketelhaven thuishaven voor eerste vrouwenteam dat Atlantische Oceaan overroeit

KETELHAVEN – Er ligt een bijzondere boot in de jachthaven van Ketelhaven. De gloednieuwe, negen meter lange, roeiboot Queen of Hearts vertrekt op 12 december vanuit La Gomera op de Canarische eilanden over de oceaan naar Antigua voor de jaarlijkse Talisker Whisky Atlantic Challenge. Wat de bemanning betreft wordt het de eerste Nederlandse vrouwenboot die de overkant bereikt.

Iris Noordzij is een van de vier roeisters die het team Atlantic Dutchesses vormen. „We hebben voor Ketelhaven gekozen omdat het een hele mooie roeiomgeving is. We wisten van deze haven omdat een van onze roeisters, Melissa Vooren, hier een poosje heeft gewoond en er contacten heeft. En nu ligt onze boot er voorlopig.” (De Drontenaar, www.atlanticdutchesses.com, www.taliskerwhiskyatlanticchallenge.com)