Zeilende chartervloot ten onder door coronacrisis: ‘Er voltrekt zich hier een stille ramp’

Lelystad – De Hollandse vloot dreigt te verdwijnen. Oude zeilschepen liggen stil en een overbruggingsfonds is volgens de vereniging en de grootste aanbieder van de chartervloot noodzakelijk om een stuk cultuur overeind te kunnen houden in de coronacrisis. ,,Zo belanden historische schepen straks bij het oud-ijzer”, weet Pouwel Slurink, eigenaar van het in Lelystad en Kampen gevestigde Naupar.

,,Door annuleringen van geboekte reizen en restituties zijn veel schepen nu acuut in de problemen”, luidt BBZ, de Vereniging voor Beroepschartervaart, de noodklok. ,,Het vooruitzicht dat social distancing voorlopig bij ons blijft, maakt varen dit jaar welhaast onmogelijk. De ondersteuningspakketten van de regering brengen enige verlichting, maar zullen niet toereikend zijn om de klap van 90 tot 100% omzetverlies op te vangen. Om de vloot te behouden, is meer hulp nodig.” (deStentor, www.naupar.nl, Persbericht dd 280420 en Brief aan de Minister dd 230420 – BBZ)