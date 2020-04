Belgen mogen vanaf 4 mei weer het water op

BelgiĆ« – Sinds gisterenavond is nu helemaal duidelijk dat het exitplan van de Belgische regering effectief op 4 mei start. Voor de pleziervaart is dit goed nieuws. De jachthaven van Nieuwpoort is met 2.000 ligplaatsen de grootste van Noord-West-Europa. En die gaat maandag dus weer open, met respect voor de coronarichtlijnen.

Op de vaartuigen zelf mogen alleen mensen, die onder hetzelfde dak wonen aanwezig zijn. De regels gelden nu, binnen het federale exitplan, van 4 tot 10 mei. Controles zullen er in de jachthaven ook zijn. (www.focus-wtv.be)