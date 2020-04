Verkoop tweedehands zeilboten leeft dankzij de coronacrisis juist op…

Haarlem – De redactie van het tijdschrift ‘Zeilen’ constateert een toegenomen vraag naar gebruikte zeilboten in het lagere segment. Van open boten, tot boten rond de 40 tot 50 duizend euro.

Meer Nederlanders dan in voorafgaande jaren zullen komende zomer in Nederland blijven. En waar kun je beter vakantie vieren dan op het water? Veel mensen investeren juist nu in een eigen boot, ze kopen er één, of beginnen hun eigen boot op te knappen. Aanbieders van groepsvakanties en zeilvakanties in het buitenland hebben het moeilijk. Maar er klinken in de markt óók positieve berichten. (Zeilen)