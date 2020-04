De Valk biedt mogelijkheid om te controleren of jacht in het buitenland van Nederlandse eigenaar er nog goed bij ligt

Persbericht

Sneek – Met zoveel beperkingen in het reizen vraagt u zich misschien af hoe het met uw jacht in het buitenland gaat? Er is op dit moment al genoeg om u zorgen over te maken, dus laat ons u een handje helpen als dat mogelijk is. Als uw jacht in de buurt van een van onze Europese kantoren ligt, brengt een De Valk makelaar een bezoek aan uw jacht, neemt de situatie op en brengt u op de hoogte.

De lokale makelaar reist naar de jachthaven of stalling om uw jacht te bezoeken en te controleren of ze goed is afgemeerd. De makelaar zal ook kijken of er iets ongewoons aan de hand is. We zullen een aantal foto’s nemen en sturen u deze toe.

Wij kunnen dit aanbieden voor alle jachten vanaf 12 meter (en in sommige gevallen zelfs kleiner als ze in de buurt liggen). Ons doel is om u in deze uitdagende tijden eenvoudigweg van dienst te zijn en u wat gemoedsrust te geven over uw boot. Vanzelfsprekend volgen wij de lokale en nationale richtlijnen met betrekking tot het reizen en het coronavirus.

Meer informatie www.devalk.nl