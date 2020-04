Vaarverbod voor Amsterdam centrum blijft ook komende weekenden van kracht

Amsterdam – Het vaarverbod in het centrum van Amsterdam blijft ook de komende weekenden geldig. Tot zeker 17 mei mag niet op de grachten worden gevaren.

Het verbod geldt in de weekenden van 2 en 3, 9 en 10 en 16 en 17 mei, en op 4 en 5 mei, meldt de gemeente. De grachten zijn gesloten voor zowel de pleziervaart als de passagiersvaart. De beroepsvaart is uitgezonderd. Mensen die in Amsterdam gaan varen, mogen dat doen met maximaal twee personen, inclusief schipper. Mensen die zich niet aan de regels houden, riskeren een boete van 390 euro. (Het Parool)