Dolfijn zwemt van Frankrijk tot Amsterdam met zeilschip mee

Amsterdam – Een tuimelaardolfijn is zaterdagochtend de haven van IJmuiden in gezwommen, meldt SOS Dolfijn zaterdag. Het dier volgde al drie dagen een zeilend vrachtschip afkomstig vanuit Frankrijk. Volgens de stichting bevindt het zich nu in een haven bij Amsterdam.

Volgens de bemanning van het schip zwemt de dolfijn actief mee en zwom er onderweg soms nog een tweede dier mee. Hierdoor was er vanochtend wat verwarring ontstaan dat het mogelijk om twee dolfijnen ging, maar dat blijkt dus niet het geval. Het schip met eindbestemming Amsterdam is bij IJmuiden de sluizen doorgevaren. Helaas is de dolfijn ook verder meegezwommen.

SOS Dolfijn zegt dat het het bijna nooit voorkomt, dat tuimelaardolfijnen voor de Nederlandse kust opduiken. “In Frankrijk is het wel een bekend dier, daar vindt ook wel interactie plaats tussen het dier en mensen, maar in Nederland gebeurt dat weinig”, zegt een woordvoerder.

De dolfijn zou een bekende verschijning zijn in de Frans streek Bretagne. “Dat de dolfijn met de boot mee door de sluis naar Amsterdam is gezwommen, is zeer uniek”, zegt de woordvoerder. Tuimelaar dolfijnen zijn robuuste dolfijnen die bijna vier meter groot kunnen worden. Het dier in de haven van Amsterdam is een volwassen dier. SOS Dolfijn probeert het dier weer de haven uit te begeleiden.(NU.nl, www.sosdolfijn.nl)