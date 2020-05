Alkmaar – Zondagochtend is een schipper met zijn plezierjacht tegen de spoorbrug over het Noordhollandsch Kanaal in Alkmaar aan gevaren. Dit gebeurde ongeveer om 11:30 uur. Vanwege de aanvaring en de nodige inspectie door Volker Rail was er tijdelijk geen treinverkeer mogelijk tussen Alkmaar en Heerhugowaard.

Het is niet duidelijk wat de reden is voor de aanvaring. Vermoedelijk dacht de schipper dat zijn boot laag genoeg was om onder de brug door te varen. (Alkmaar Centraal)