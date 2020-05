Hoe James Bond zich in 1973 van zijn achtervolgers bevrijdde voor de prijs van 17 speedboten

VS – Juist op onze feestelijke 5 mei Bevrijdingsdag biedt Scuttlebutt Sailing News, een Amerikaanse site voor zeilers, een item ter ‘ontspanning’… Komt dat even uit!

Hierboven scenes uit de James Bond film ‘Live and let die’ (1973), waarin Roger Moore (‘Moo7re’) per speedboot weet te ontkomen aan zijn achtervolgers. Informatie, die je toch geen spoiler kunt noemen. Voor de opnames werden volgens het verhaal 26 boten gebruikt, waarvan 17 de actie niet overleefden. Het totale budget voor de film bedroeg 7.000.000 USD en Paul McCartney zong de titelsong met z’n band Wings. Nogmaals: als verzetje… (Nauticlink)