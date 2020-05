Dolfijn gek op bootjes in Marina Seaport lijkt nu naar zee vertrokken

IJmuiden – De dolfijn die afgelopen weekeinde opdook in de Amsterdamse haven, zwemt nu rond in Marina Seaport. Nadat het SOS Dolfijn was gelukt de tuimelaar door de sluizen te krijgen, besloot het dier toch liever in de buurt van bootjes te blijven dan zeewaarts te zwemmen.

Af en toe zie je de rug en vin van het dier boven water uitkomen. Wat hoe dan ook een ’ooh-momentje’ oplevert. De dolfijn is dol op bootjes. Met elk bootje dat langskomt, zwemt hij even mee. Er zijn mensen die gek zijn op treintjes, dus waarom mag een dolfijn niet gek zijn op bootjes?

Het is redelijk druk in de IJmuidense Marina Seaport. Tientallen mensen staan langs de kant om een glimp van de dolfijn op te vangen. Een man voer net met zijn bootje naast hem. ,,Ik ging met mijn boei over zijn rug, dat vond hij fijn volgens mij.’’ (IJmuider Courant, ‘Dolfijn naar zee vertrokken’- NHD)