Nederlandse deelneemsters roeien Talisker Whisky Atlantic Challenge voor wetenschappelijk hart-onderzoek bij vrouwen

GOINGARIJP – Wie deze dagen over het Sneekermeer vaart of vanaf de wal over het water kijkt, moet niet gek opkijken als er ineens een opvallende roeiboot voorbijkomt.

Want in elk geval nog tot en met mei traint de Atlantic Dutchesses er voor deelname aan de Talisker Whisky Atlantic Challenge, die in december start. Dat is een non-stop roeirace die veertig tot vijftig dagen duurt en waarbij deelnemers 5000 kilometer afleggen om de Atlantische Oceaan over te steken. De shifts worden gedaan in tweetallen zodat de boot altijd in beweging is. Er wordt niet gestopt.

Als eerste Nederlandse vrouwenteam hopen Iris Noordzij uit Raerd, Renate de Backere uit Pingjum, Melanie Breij uit Harderwijk en Melissa Vooren uit Malaga in een negen meter lange roeiboot de tocht te volbrengen.(Franeker Courant, www.atlanticdutchesses.com, www.taliskerwhiskyatlanticchallenge.com)