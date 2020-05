HISWA-RECRON is boos over besluit coronamaatregelen tot 1 juli en ‘eist’ dat sanitair jachthavens al vanaf Hemelsvaarts-weekeinde open kan

Persbericht

Leusden – De versoepeling van de coronamaatregelen, die minister Rutte gisteren aankondigde in de persconferentie, is onacceptabel voor de watersport- en recreatiesector. HISWA-RECRON – ondernemersorganisatie voor watersport en recreatie – is vooral boos over het besluit dat gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen bij toeristische bedrijven tot 1 juli dicht moeten.

HISWA-RECRON eist dat het kabinet de maatregel terugdraait en dat jachthavens, zeilscholen, groepsaccommodaties, buitensportbedrijven en campings met gemeenschappelijk sanitair met het Hemelvaartsweekeinde open kunnen. “Dit is onbegrijpelijk. We zijn optimaal voorbereid; onze protocollen liggen klaar. Hierin staan tot in detail strenge voorzorgsmaatregelen beschreven hoe in onze bedrijven wordt omgegaan met de veiligheid om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Bijvoorbeeld hoe gasten veilig van het sanitair gebruik kunnen maken. In andere sectoren is sanitair immers gewoon open voor gasten en klanten. Bij onze ondernemers staat hygiëne altijd al hoog in het vaandel”, aldus Geert Dijks, directeur HISWA-RECRON.

Frustratie

HISWA-RECRON werkte de afgelopen weken hard aan de openingsprotocollen. Samen met 150 ondernemers uit zeven sectoren zijn in afstemming met de Veiligheidsregio’s strenge protocollen gemaakt. Deze worden vandaag gelanceerd maar kunnen deels meteen in de koelkast door de kabinetsmaatregel.

“Gelukkig kunnen mensen die beschikken over eigen sanitair in hun bungalow, boot, camper of caravan wél op vakantie. Maar voor campings, jachthavens, zeilscholen, groepsaccommodaties en buitensportbedrijven met gezamenlijk 440 duizend slaapplaatsen is het enorm frustrerend dat zij moeten wachten. Naast de Pasen en de meivakantie wordt nu ook Hemelvaart en Pinksteren door de neus van deze ondernemers geboord. Tot 1 juli haalt de sector normaalgesproken 36% van de jaaromzet binnen. Om het grote verlies dat er al is te beperken en om ruim 20 duizend banen te behouden, zetten wij nu alles op alles om voor elkaar te krijgen om met Hemelvaart open te kunnen. Immers: een verblijf in de natuur bevordert de gezondheid. Het is wetenschappelijk aangetoond dat een verblijf in de natuur vele malen gezonder is dan het volgen van een bevel tot huisarrest”, stelt Dijks.

Ongewenst effect

Een bijkomend ongewenst effect van de kabinetsmaatregel is dat de druk op de zomermaanden toeneemt. “Senioren met een voorkeur voor het voorseizoen gaan dan ineens concurreren met gezinnen met kinderen die afhankelijk zijn van schoolvakanties. Dijks: “In juli pas opengaan is ondoordacht en strookt totaal niet met het advies van de overheid ‘vermijd drukte’. Daarom gaan we zeker niet akkoord met dit besluit en gaan we met spoed in overleg met het rijk en de veiligheidsregio’s.”

