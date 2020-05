‘Jachthavens in shock’ vanwege opening per 1 juli en ‘angst voor claims’

WOUDSEND – Otto Spoelstra van aquacamping en jachthaven De Rakken in Woudsend werd gisteravond niet bepaald blij van de mededelingen van Mark Rutte. ,,Eigenlijk ben ik nog in shock”, zegt hij vanmiddag als reactie op het regeringsbesluit dat gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen bij toeristische bedrijven tot 1 juli dicht moeten blijven.

Hij sluit net als de meeste van zijn collega’s aan bij het statement van HISWA-RECRON, de ondernemersorganisatie voor watersport en recreatie, dat de versoepeling van de coronamaatregelen, die minister Rutte gisteren aankondigde in de persconferentie, onacceptabel is voor de watersport- en recreatiesector. ,,Ik hoop vooral”, zo laat Spoelstra weten dat de veiligheidsregio Fryslân het aandurft om nog een goed te kijken naar de in zijn optiek beheersbare situatie in Fryslân.

,,Ik had stiekem gehoopt dat we met Hemelvaart (21 mei) en Pinksteren (31 mei/1 juni) )toch wel open zouden kunnen. Dat het nu 1 juli wordt op op zijn minst gezegd wel een hele grote teleurstelling. Vooral voor de grote hoeveelheid vaste gasten die normaal van 1 april tot 15 oktober bij ons terecht kunnen. Nu ze zoveel maanden niet welkom zijn hangen er misschien wel claims in de lucht. Dan wordt het voor ons als bedrijf niet makkelijker van”. (Sneeker Nieuwsblad)