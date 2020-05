Historische vloot dreigt door corona te kapseizen

Amsterdam – De ‘bruine vloot’ van Nederland wordt bedreigd. Want nu de schippers vanwege corona niets verdienen, kunnen de schepen hun historische certificaten verliezen. „Als de schipper failliet gaat, dan gaat het schip mee.”

Ze is al 103 jaar oud, overleefde een aanvaring met een zeemijn in 1943, voer tijdelijk onder Deense en Zweedse vlag, veranderde van vrachtschip in passagiersschip, zeilde als eerste schip ooit om Kaap Hoorn, en deed Schotland, Spitsbergen, Kaapverdië en Antarctica aan.

Niets kreeg de majestueuze Oosterschelde klein, het varende paradepaardje van Nederland, dat iedere vijf jaar de harten van bezoekers steelt op SAIL Amsterdam. Dat wil zeggen: tot corona, want nu ligt ze stil. De pandemie bedreigt honderden historische schepen in hun voortbestaan. (NRC)