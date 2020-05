Duitse viskotter haalt ten noorden van Juist mast neer van Fins jacht onder zeil

Juist, Emden (Duitsland) – Een Fins zeiljacht en een Duits vissersschip zijn woensdagnamiddag met elkaar in aanvaring gekomen boven het Duitse Waddeneiland Juist. Volgens de Duitse Wasserschutzpolizei als gevolg van onoplettendheid. Er raakte niemand gewond.

De uitstaande bomen van de viskotter, die z’n netten al aan dek had, hebben bij de aanvaring de mast van de zeilboot geraakt en naar beneden gehaald. Daarbij is de mast gebroken. Ook de opbouw van de kajuit raakte beschadigd of verbogen.

De eigenaar van het jacht onder zeil zou nog hebben geprobeerd uit te wijken, maar slaagde daar niet in bij gebrek aan wind. Omdat het jacht geen water maakte kon het naar Emden worden gesleept, waar het zal worden gerepareerd. (www.nwzonline.de, www.oz-online.de, www.emderzeitung.de)