Corona-klem voor Groningse zeilers in Polynesisch paradijs

Frans Polynésië – Ze krijgen met moeite eten van de lokale bevolking, maar hebben de luxe om eigen kokosnoten op het strand te kunnen zoeken. Zeilers Jaap Bel en Minke Lohrengel zitten in een bizarre situatie. Ze liggen vast in Frans-Polynesië, ver weg van alles en iedereen, in een onzekere tijd. „Ik heb mijn moeder in Assen op het hart gedrukt alsjeblieft voorzichtig te zijn.”

Een half afgebouwde boot was het. Jaap Bel (46) en Minke Lohrengel (42) kopen in 2013 hun eigen zeiljacht. De Eastern Stream: een stalen tweemaster van 15 meter lang. Minke is dan nog HR-adviseur, Jaap werkt als schipper. De vrije uurtjes gaan op aan het afbouwen van hun eigen jacht.

Bel heeft een langgekoesterde droom om met zijn eigen boot de wereldzeeën te bevaren. Lohrengel is reislustig, maar geen zeiler. Drie jaar en enkele testvaarten door Europa later is ze toch aangestoken. Stad-Groninger Bel en Lohrengel, met roots in Assen, varen in 2016 samen uit, de wijde wereld in. (DvhN, www.easternstream.nl)