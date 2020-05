Ook bootverkoop in Limburg ‘in de lift’

Limburg – Door de coronacrisis lijkt de vakantie in eigen land aan populariteit te winnen. De verkoop van boten en de verhuur van campers zit in ieder geval flink in de lift. Bedrijven die een sterke toename in de verkoop- en verhuurcijfers zien, zijn Krekelberg Nautic uit Herten en Wijnen Camperverhuur uit Maasbree.

“Er wordt veel informatie aangevraagd online”, zegt Stephanie Kroos van Krekelberg Nautic. “Veel Nederlanders kopen een boot om in Nederland op vakantie te kunnen gaan. Je bent helemaal zelfvoorzienend en daardoor hygi├źnisch bezig”, vult ze aan. (www.1limburg.nl)