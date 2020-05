Stentec publiceert 2020-editie van de DKW Vaarkaart Nederland voor WinGPS 5 Navigator, Pro of Voyager

Persbericht

Heeg – Goed nieuws voor de watersporters die vakantie in eigen land gaan vieren. De 2020-editie van de DKW Vaarkaart Nederland is vanaf nu beschikbaar. In combinatie met WinGPS 5 Navigator, Pro of Voyager is de Vaarkaart Nederland ideaal voor het routeplannen over de vele meren, kanalen en rivieren die Nederland kent. Ook de kleinste plassen en slootjes zijn inbegrepen, zelfs vanaf 0,6 meter diep.

In de nieuwe editie is een groot aantal wijzigingen toegepast. Hieronder vindt u een overzicht met de belangrijkste punten. Heeft u deze kaart al aangeschaft in de voorverkoop, dan kunt u de updates direct downloaden in het nieuwscentrum in WinGPS 5 (Windows) of tijdens het opstarten van de app WinGPS Marine (Android en iOS).

Nieuw in 2020

Ten westen van Leeuwarden is na aanleg van de Haak om Leeuwarden een gebiedsontwikkeling opgestart waarmee ook veel gebeurd is met de vaarwegen. Zo is er bij Deinum een passantenhaven gebouwd, is de Boksumer Soal bevaarbaar geworden voor sloepen en zijn er diverse bruggen aangelegd of vervangen. Vanaf het Tulpeiland bij Zeewolde is een nieuwe verbinding gegraven richting Flevoland. Er is ook een sluis aangelegd.

De Blaricummer Meent is bevaarbaar geworden en vanaf de nieuwbouwwijk kan men door de sluis nu de Randmeren opvaren.

Bij Middelharnis is een eiland in het Haringvliet aangelegd: Bliek.

Voetpaden staan nu op de kaart aangegeven, zodat voetgangersbruggen beter te zien zijn.

De zandplaten in Zeeland hebben nu ook de kleur van droogvallend gebied gekregen.

Uiteraard zijn de dieptecijfers van veel vaarwegen geactualiseerd, net als de betonning en de jachthavens.

Geoptimaliseerd voor ‘course up’-modus

De Vaarkaart Nederland is geoptimaliseerd voor ‘course up’- en ‘head up’-modus. Dit is gerealiseerd door het grote aantal namen van plaatsen en gebieden niet meer op de kaart te zetten, maar als waypointnaamlabels. Hierdoor blijven de namen horizontaal staan bij een roterende kaart en kunnen deze eenvoudig uit- en aangezet worden met de knop ‘toon waypointnaamlabels’ op de knoppenbalk (in WinGPS 5).

Korting

