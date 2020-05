Leve de quarantaine-video! Een vliegende e-board Hollander in een verstilde corona wereld

Amsterdam – Het Amsterdamse bedrijf Flying Fish verkoopt zogenaamde e-boards, anders gezegd: elektrisch aangedreven foilende surfboards. Om van de corona-nood een deugd te maken, produceerden ze ter wille van wat extra aandacht en e-boardpromotie een filmpje ‘Holland in coronatijd’. En hoewel het geen boot betreft, hieronder toch de geslaagde missie. Omdat water, water blijft en de door Thijmen Doornik gemaakte dronevideo toch te stijlvol is om over te slaan.

Ook een e-board kopen? Vergis je niet: een e-board is dan wel geen boot, maar in prijs toch duidelijk meer dan zomaar het zoveelste surfplankje. De prijs van een e-board ligt grofweg tussen de 6000 en 8000 euro. Een extra batterijtje kost 1750,00 euro. Eerst liever ontdekken en wat instructie? Een les van 45 minuten voor twee personen met twee boards komt op 80,00 euro per persoon. (Nauticlink, www.flyingfishfoils.eu)