Topzeilschoener ‘Wylde Swan’ ruilt deze zomer afgelaste Sail 2020 in tegen Pean-zeezeilkampen voor jongeren

Nes-Akkrum – Topzeilschoener de Wylde Swan heeft een uniek alternatief voor het wegvallen van Sail Amsterdam 2020: Tussen 9 en 22 augustus zijn er twee zeezeilkampen voor jongeren tussen de 13 en 20 jaar.

Met het wegvallen van Sail Amsterdam gaan een heleboel geplande reizen voor jongeren niet door en ook de Wylde Swan heeft geen programma met Sail 2020 meer. “De rederij van de Wylde Swan zit op zeilschool Pean. Daar hebben ze veel ervaring met goede zeilkampen. Zo ontstond het idee om twee zeezeilkampen te ontwikkelen.”, aldus Christophe Meijer van de Wylde Swan. Die zijn van 9 t/m 15 en van 16 t/m 22 augustus 2020 (vertrek en aankomst in IJmuiden).

De Wylde Swan heeft al 10 jaar ervaring in reizen met jongeren. Onlangs werden nog 25 trainees van de coronalockdown in de Caraïben gered door in 5 weken de oceaan over te zeilen terug naar Nederland. Het bekendste schip van de tallshipsvloot heeft een team van scheepsartsen dat zich regelmatig gezamenlijk over mogelijke ziekten aan boord beraad. Door een uitgebreid onderzoek onder de opvarenden vooraf en strikte protocollen aan boord voor zowel trainees als crew kan de Wylde Swan waarborgen dat er geen infectieziekten aan boord zijn. Meijer: “Nu gaat het om corona, maar normaal hebben wij die protocollen voor bijvoorbeeld buikgriep of het norovirus.”

De Wylde Swan vertrekt op zondagmiddag 9 resp. 16 augustus vanuit IJmuiden en komt op de zaterdagochtend daarna daar weer terug. Indien mogelijk doet de Wylde Swan met haar trainees een buitenlandse haven of baai aan. De trainees lopen mee met de dag- en nachtwachten en leren veel over het zeezeilen op een tallship.

Meer informatie www.wyldeswan.com en www.pean-zeilschool.nl