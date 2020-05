10-jarig Steeler Yachts sterk in snelvarende luxe motorjachten in staat ‘elk perfect motorjacht’ op maat te bouwen

Persbericht

Steenwijk – Op de stormachtige HISWA te Water in IJmuiden van augustus 2010 maakte het publiek kennis met de Steeler NG50. Voor het destijds gloednieuwe Steeler Yachts het allereerste model. Wat volgde was een succesverhaal. Driemaal winnaar van een European Powerboat of the Year award, honderd en één verkochte schepen met honderd procent merkentrouw.

Tien jaar terug was het natuurlijk nog maar afwachten. Inmiddels heeft de werf uit Steenwijk internationaal naam gemaakt. Het feit dat geen enkele klant is overgestapt naar een ander merk, beschouwt CEO Hans Webbink als een teken van groot vertrouwen voor de toekomst. “Die merkentrouw is de grootste prijs in onze prijzenkast.”

Steeler Yachts begon met een missie om semi-planerende stalen halfgeleiders te bouwen, voorzien van vele innovaties om het leven aan boord comfortabeler te maken. Tijdens die eerste HISWA werden meteen twee NG50’s verkocht. Daarmee begon wat Webbink ‘een avontuurlijke zoektocht naar de ‘ideale boot’ noemt.

Extravagant

Het aanbod van de Next Generation-modellen werd uitgebreid met onder meer de NG40 en de NG43. In 2011 kwam daarnaast de Bronson 36 op de markt, een extravagante tender met uitklapbare zijwanden. Het submerk Bronson is vernoemd naar Leatherface Charles Bronson (1921-2003), bekend van zijn mysterieuze, ruige en onconventionele filmrollen.

In 2012 begon Steeler Yachts met de ontwikkeling van een revolutionair concept: een motorjacht met een gelijkvloerse leefruimte van boeg tot spiegel. De internationale aandacht voor deze Panorama FlatFloor (FF) resulteerde in de eerste European Powerboat of the Year-award.

Een jaar later was het opnieuw raak, nu met het eerste aluminium motorjacht van Steeler. de NG43 Offshore, een planerend motorjacht met een ongehoord laag brandstofverbruik van 4,3 liter per zeemijl bij 23 knopen. Daarmee was Steeler Yachts de eerste Nederlandse werf die de Europese prijs in de categorie snelvarend won. Dit segment werd tot op dat moment gedomineerd door massaproducenten van polyester schepen.

Voorsprong versterkt

In 2017 introduceerde Steeler Yachts op Boot Düsseldorf de S-line modellen. Deze lijn heeft als basis het door Steeler gepatenteerde onderwaterschip met een steile boeg, gecombineerd met een hoge waaiersteven. Met de S-line versterkte de werf zijn voorsprong op het gebied van brandstofzuinigheid.

Tijdens het Cannes Yachting Festival verbaasde de aluminium 52S Performance vriend en vijand. Een schip van 21 ton met een snelheid van 37 knopen bij een verbruik van slechts 5,5 liter per zeemijl, voortgestuwd door twee motoren van 550 pk. Elke S-line wordt volledig naar opdrachtgeverswens gebouwd. In dat licht werd de 65S ‘Li-Janne’, een volledig rolstoeltoegankelijk motorjacht met een honderd procent betrouwbare hospitaalfunctie het uithangbord voor de werf. Niet voor niets werd deze in 2019 bekroond met de derde uitverkiezing tot Europees motorjacht van het jaar.

Steeler Yachts is sinds de start vijf maal achtereenvolgend genomineerd voor een EPY-titel en won de prijs drie keer. De werf in Steenwijk wordt inmiddels wereldwijd gevonden door ervaren schippers als zij een jacht naar hun wensen gebouwd willen zien worden.

Het bijzondere jaar 2020

2020 is in alle opzichten een bijzonder jaar met een recordaantal van 21 jachten in aanbouw, de derde uitbreiding van de werf in Steenwijk en het tienjarig jubileum. Anderzijds is er natuurlijk de Covid19-crisis, die veel wat voor ‘normaal’ werd gehouden momenteel op losse schroeven zet. Tot nu toe loopt de productie bij Steeler Yachts goed door. Wel zijn er vertragingen bij de aanvoer van componenten uit het buitenland. Ook zullen de RIVM-maatregelen die nodig zijn om de gezondheid van het personeel te waarborgen de productiviteit ietwat vertragen. Maar vooruitkijkend ziet Steeler Yachts voor de watersport een zonnig perspectief. In essentie is ‘yachting’ een vrijetijdsbesteding in de privésfeer van familie en vrienden ‘op hun tweede huis’. Weg van de massa en onderweg naar nieuwe bestemmingen was altijd al de grootste drijfveer voor de aanschaf van een motorjacht. En de huidige crisis biedt een extra argument om hiervoor te kiezen.

‘Meesterwerk op maat’

Sinds de HISWA van 2010 is de missie van Steeler Yachts verder geëvolueerd. Toen kon er al veel, inmiddels is bijna alles mogelijk. Ongedacht constructiemateriaal, snelheid of afmeting moet volgens de werf elk jacht verrassen, verbazen en overtuigen. Tijdens de zoektocht van Steeler Yachts wordt het ‘perfecte motorjacht’ telkens gevonden. Daarbij wordt de perfectie zoals de opdrachtgever die ziet, tot in de kleinste details ingevuld. Hans Webbink: “Wij willen van elk motorjacht een op maat gemaakt meesterwerk maken. Dat is de missie voor de komende tien jaar en daarna.”

Meer informatie www.steeleryachts.com