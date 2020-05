Dolfijn die tot in Amsterdamse haven achter de Tres Hombres aan zwom ‘door aanvaring’ dood gevonden bij Wijk aan Zee

Wijk aan Zee – De dolfijn die in de eerste week van mei met het zeilend vrachtschip Tres Hombres meezwom vanuit Frankrijk tot in de haven van Amsterdam, is dinsdagavond dood aangetroffen op het strand bij Wijk aan Zee, meldt SOS Dolfijn woensdagochtend. Het dier is overgebracht naar de Universiteit Utrecht, waar verder onderzoek wordt gedaan.

Het dier is hoogstwaarschijnlijk omgekomen door een aanvaring met een schip. Dat meldt woensdagmiddag Lonneke IJsseldijk, bioloog en onderzoeker van de Universiteit Utrecht. Het dier miste het volledige staartblad en dat is essentieel om vooruit te komen in het water. Op de buik van de dolfijn zat ook een grote bloeding en daaruit concludeert de onderzoeker dat het dier eerst een “hele harde klap” heeft gehad. (NU.nl, ‘Dolfijn die in haven Amsterdam zwom omgekomen door aanvaring met schip’- NU.nl)