Christa Beuker van jachthaven Oosterhaven in Groningen is havenmeester van het jaar 2019

Groningen – De Koninklijke Nederlandsche Motorboot Club (KNMC) heeft Christa Beuker van jachthaven Oosterhaven in Groningen uitverkozen tot havenmeester van het jaar 2019.

Vanwege de coronamaatregelen is de bijbehorende oorkonde per post aan Beuker verstuurd. Zij heeft de KNMC in een telefonische reactie laten weten aangenaam verrast te zijn door de uitverkiezing.

‘Wij doen er alles aan om de vele passanten die ieder jaar terugkomen zo hartelijk mogelijk te ontvangen. Serviceverlening staat hoog in ons vaandel en in onze mooie stad Groningen, met musea, restaurants en winkeltjes op loopafstand van de haven, is altijd iets te doen…’ (DvhN, KNMC, www.jachthavenoosterhaven.nl)