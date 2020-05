Tranen vol emotie bij aankomst historische ijsbreker ‘Walvis’ in Dronten

DRONTEN – „Hij is gebouwd in opdracht van de Staat en het mocht wat kosten. Als je nu een replica zou laten bouwen, denk ik dat je 10 tot 20 miljoen euro kwijt bent.” Dop Huisman van het Mechanisch Erfgoed Centrum is apetrots op zijn nieuwste aanwinst, die vandaag is gearriveerd in Dronten: een ijsbreker uit 1949.

Voor Betty en Geert Hendriksma uit Zeewolde was de aankomst van de Walvis in Dronten een emotioneel moment. De voormalige hoofdmonteur van de ijsbreker is 43 jaar eigenaar van het schip geweest. Betty en Geert hebben er jarenlang op gewoond en hebben er met pijn in het hart afscheid van moeten nemen. Zij pinkten een traantje weg, toen zij ‘hun’ schip zagen arriveren vanuit de vorige thuishaven Velsen. (De Drontenaar, www.omroepflevoland.nl, www.mecmuseum.nl)