Bruggen en sluizen in Noord-Holland vanaf Hemelvaartsdag 21 mei weer normaal bediend

Persbericht

Haarlem – De provincie Noord-Holland gaat per 21 mei 2020 (Hemelvaartsdag) de bruggen en sluizen bedienen volgens de normale zomerbediening. Sinds 1 april werd de winterbediening verlengd en bruggen en sluizen beperkt bediend vanwege het coronavirus. Alle bediencapaciteit werd ingezet om de beroepsvaart (een van de vitale processen) door te laten gaan. Nu er voldoende bediencapaciteit blijkt en de maatregelen van het kabinet iets versoepeld zijn worden de bruggen en sluizen ook weer voor de recreatievaart bediend. Vanwege de veiligheid blijft het noodzakelijk om de RIVM maatregelen strikt na te leven. Houd 1,5 meter afstand en vermijd drukte, óók op het water.

Normale bedientijden

Vanaf 1 april gaat gewoonlijk het vaarseizoen in en de daarbij horende (zomer)bedientijden van bruggen en sluizen. Dit jaar voert de provincie Noord-Holland de zomerbediening pas in op 21 mei. Dat betekent ruimere bedientijden op zaterdag, zon- en feestdagen tot einde vaarseizoen: 1 november. Voor vaarwegen van andere vaarwegbeheerders kunnen afwijkende bedientijden gelden.

RIVM maatregelen

Ook op het water gelden de RIVM maatregelen zoals houd 1,5 meter afstand en vermijd drukte. De openbare voorzieningen op de jachthavens blijven naar verwachting tot 1 juli gesloten. Eveneens is het voor de bediening van bruggen en sluizen belangrijk om conform de RIVM maatregelen te werken. Daarom wordt bij de centrale bedienposten minimaal 1,5 meter afstand gehouden. Op lokaal bediende bruggen werkt de bedienaar alleen. De werkplek wordt na iedere dienst gereinigd en de aflossing van de dienst vindt buiten plaats, op gepaste afstand.

Meer informatie

Met vragen kunnen (vaar)weggebruikers en omwonende contact opnemen met het servicepunt van de provincie bereikbaar via 0800 – 0200 600 (gratis), of per mail: servicepunt@noord-holland.nl. Bekijk www.vaarweginformatie.nl voor de meest actuele informatie en de beschikbaarheid van alle vaarwegen in Nederland.

