Daar vliegt de AC75 van het Luna Rossa Prada Pirelli Team als een raket door de bocht…

Cagliari (Sardinië, Italië) – Nu al is zeker dat de vliegende mono hulls tijdens de komende America’s Cup in maart 2021 in Nieuw-Zeeland voor het nodige spektakel zullen zorgen. En in welke mate het op de stuurman aankomt om crashes te voorkomen. Hieronder de AC 75 Luna Rossa Prada Pirelli Team-raket die nog wel net aan in z’n baan bleef…

Het is het kritieke moment na de foilende gijp, die eerder in Nieuw-Zeeland wél uit de hand liep. Stuur je op het randje en slaag je er in – ondanks de NASA-waardige krachten, die van de boot een heuse raket maken – om met aangetrokken zeil op volle snelheid de hoek van 130-140 graden op de wind te houden, zonder uit de bocht te vliegen, dan tel je mee. Wordt het minder dan 120 graden dan ga je over het kantelmoment en letterlijk kopje onder. De komende America’s Cup wordt pas echt sailing on the edge van een paar graden… (Nauticlink, www.americascup.com, www.lunarossachallenge.com)