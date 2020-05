Dick (67) ligt met zijn catamaran al weken vast op Sint Helena terwijl de wereld op slot zit

Sint Helena – Door corona zijn zeilers op kleine boten over de hele wereld gestrand. Eén van die zeilers is de Nederlandse Dick van Geldere (67). Samen met zijn vrouw Monique Nagelkerke (61) was hij al een tijdje onderweg toen ze aanmeerden in Sint Helena, vertelt Monique, die zelf wel al weer in Nederland zit.

Hun reis begon al in 2016. Het stel wilde in vijf jaar de wereld rondzeilen, dus lieten ze een catamaran van 13 meter lang bouwen. Op 21 juli 2016 gingen de trossen van de Umnyama (regenboog in het Xhosa) los voor de reis. Het plan kwam door corona op losse schroeven te staan. Terwijl Dick en Monique ‘coronavrij’ van Kaapstad via Namibië naar Sint Helena vaarden, verspreidde het coronavirus zich over de rest van de wereld, zo hoorden ze per satelliet-email. “Je weet dat het erg is en dat het virus zich steeds verder verspreidt, maar je blijft positief en denkt: op zo’n klein eiland zal het wel meevallen.” (RTL Nieuws, Umnyama)