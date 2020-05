Politie houdt in Elburg drie verdachten aan voor diefstal van een Bavaria 42 zeiljacht in Enkhuizen

Elburg – Een 60-jarige vrouw uit Haaksbergen deed aangifte van diefstal van haar zeilboot ‘Noorderzon’. Het vaartuig zou vorige week uit de haven van Enkhuizen ontvreemd zijn. De meldkamer van Rijkswaterstaat heeft een getuigenoproep verspreid. Een alerte getuige las de oproep via een ander medium en meende de gestolen boot op dinsdag 12 mei te herkennen in de haven van Elburg. Hij alarmeerde de politie.

De agenten die poolshoogte namen zagen dat ‘men’ al bezig was geweest het wijzigen van uiterlijke kenmerken van de boot. De recherche startte een onderzoek. Vrijdag 15 mei werden drie mannen aangehouden die verdacht worden van diefstal cq heling van de boot. Het gaat om twee mannen van 20 en 21 jaar uit Huizen, en een 64-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. (www.politie.nl, ‘Drie mannen aangehouden voor diefstal van tien meter lang zeiljacht van vrouw uit Haaksbergen’ – Tubantia)

