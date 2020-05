Varen maar, want de sluizen zijn weer open: ’Een boot is de beste vorm van quarantaine’

Edam, Nauerna – ’Trrriiiinggg’. Daar rinkelt de bel. Oppassen, want de sluis gaat open. Trossen los en gaan met die boot. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier had vanwege corona de sluizen en bruggen dicht gehouden. Maar nu mag het weer.

Zilt ligt in de Schermersluis bij Nauerna. De nieuwe aanwinst van Niels van der Spek en Ruben Polderman. Voor 1850 euro tikten ze het zeilbootje op de kop in Uitgeest. Nu moet het nog naar Amsterdam waar ze wonen.

Marktplaats

Niels heeft zeilervaring; dat zie je zo als hij de sluis in manoeuvreert. ,,Maar dat was met Valkjes, dit is even wat anders.’’ Maat, buurman en mede-eigenaar Ruben moet nog leren zeilen, maar dat gaat vast lukken denken ze. ,,We kochten dit bootje via Marktplaats. Er is vanwege corona heel veel vraag naar zeilbootjes lijkt het wel. Veel mensen gaan in eigen land op vakantie.’’ De victoire 22 uit 1975 kochten ze voor een prikkie. Motor er bij zelfs. Als de boot het maar een seizoen houdt, zijn ze al blij. Nu nog naar het Java-eiland waar ze wonen en de mast opzetten die nu nog plat op het dek ligt. Lekker makkelijk onder de bruggen door zonder mast, maar die sluis moesten ze toch even nemen. (NHD)