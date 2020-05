Nieuwe regeling vaarvignetten om af te meren in Amsterdam

Amsterdam – Hebt u een pleziervaartuig en wilt u daarmee afmeren in Amsterdam? Dan moet u hiervoor belasting betalen. Dat heet binnenhavengeld. Als u hebt betaald, krijgt u een vignet. Per 1 januari 2020 hebben we de inning- en handhavingstaken van Waternet overgenomen. Daarom informeren wij u graag over de procedure.

Een jaarvignet is een kalenderjaar geldig. Hebt u geen geldig vignet? Dan riskeert u een boete.

Geen vignet nodig

Wilt u alleen door Amsterdam varen zonder af te meren, dan hoeft u geen binnenhavengeld te betalen. En dus ook geen vignet aan te vragen. Ook heeft u geen vignet nodig wanneer u een ligplaats heeft in een jachthaven en dus niet hoeft af te meren in de openbare ruimte van Amsterdam. Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuw type vignet voor pleziervaartuigen die niet aanleggen in de openbare ruimte, het zogenaamde doorvaartvignet.

Meer informatie www.amsterdam.nl.