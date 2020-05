Organisatie Vendée Globe organiseert 4 juli vervangende kwalificatierace naar de Poolcirkel

Sables d’Olonne (F) – Afgelopen maanden hebben twee selectiewedstrijden voor de komende Vendée Globe in november geen doorgang kunnen vinden. Nu de kansen op een Vendée Globe in november mét gereglementeerd publiek – mogelijk blijft het racedorp veel langer open – toch weer realistisch lijken, heeft de organisatie met inachtneming van alle coronamaatregelen één nieuwe vervangende wedstrijd in juli gepland: de Vendée-Arctique-Les Sables d’Olonne.

Het gaat om een solorace voor de IMOCA-klasse van 3600 mijl, die op 4 juli in Les Sables d’Olonne moet starten en in tien tot twaalf dagen te varen zou moeten zijn. Grofweg een driehoek tussen de Franse Westkust, de poolcirkel ten westen van IJsland en de Azoren. Finishplaats is ook weer Sables d’Olonne. De wedstrijd stelt elf solozeilers in staat zich alsnog voor de zware Vendée Globe te kwalificeren en bovendien het afgelopen winter nieuw ontwikkelde materiaal te testen. Tal van zeilers hebben door de coronamaatregelen en vaarverboden in Frankrijk de afgelopen maanden niet kunnen uitvaren en trainen. (Nauticlink, www.imoca.org, www.vendeeglobe.org)