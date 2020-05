Simeon Tienpont: “Nu 15 miljoen voor The Ocean Race vinden wordt een lastig verhaal…”

Amsterdam – Simeon Tienpont (38) was in gesprek met drie grote bedrijven, maar sinds de uitbraak van het coronavirus kent hij zijn plaats. De telefoon blijf stil, de inbox leeg. Tienpont beseft dat het moeilijk wordt om volgend jaar in Alicante aan de start te staan van The Ocean Race. “Welk bedrijf kan nu minstens vijftien miljoen missen? En hoe verkoopt een bedrijf zo’n bedrag aan de maatschappij? Het wordt een lastig verhaal. Het zou wellicht beter zijn om de race een jaar uit te stellen. De economie krijgt een klap. Het moment maakt de inzameling van sponsorgeld lastig.”

Zeilers die mee willen doen aan The Ocean Race moeten al heel vroeg in gesprek gaan met potentiële sponsoren. Zonder geld immers geen boot. En dan wilde de zeiler uit Goeree-Overflakkee nog wel gaan uitkomen in de nieuwe IMOCA-klasse. De wedstrijdorganisatie heeft deze klasse, naast de bestaande Volvo Ocean 65-klasse, geïntroduceerd voor boten met een open ontwerp die de laatste technologie herbergen. (Trouw, www.theoceanrace.com)