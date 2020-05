Aanbieder van fiets-vaarvakanties Boat Bike Tours oogst stroom aanvragen dankzij veel flexibiliteit en een luisterend oor voor gasten

Persbericht

Amsterdam – Bij touroperator Boat Bike Tours stromen de aanvragen voor komende zomer weer binnen. Nu de horeca stapje voor stapje opengaat, de musea weer bezoekers mogen ontvangen en vanaf 1 juli ook campings en hotels weer volledig open mogen, gaat het hard met de aanvragen. ‘Want’, zo zegt Laurens Winkel, directeur van Boat Bike Tours, ‘mensen willen toch op vakantie en wij bieden een veilig en fantastisch alternatief voor al die geannuleerde (buitenlandse) vakanties.’

Ook het feit dat Boat Bike Tours een goed doordacht protocol heeft ontwikkeld, draagt bij aan de toename van het aantal aanvragen. ‘Veel klanten geven aan dat ze het een veilig idee vinden dat we daar zo goed over nagedacht hebben’, aldus Laurens Winkel. ‘Wij vinden dat overigens niet meer dan logisch: we willen dat onze gasten een fijne vakantie hebben en we doen alles wat in ons vermogen ligt om dat te realiseren.’

Tegemoetkomen aan wensen van klanten

In dat kader heeft Boat Bike Tours voor nieuwe boekingen de mogelijkheid om flexibel te boeken in het leven geroepen. Dat betekent onder andere dat:

klanten meer betaalkeuzes hebben. Ze hoeven bijvoorbeeld niet gelijk na hun boeking te betalen en er zijn mogelijkheden om in termijnen te betalen.

het bedrag van de aanbetaling verlaagd is, naar slechts 10% van de reissom, in plaats van 40%.

gasten die voor 1 juli boeken, hun reis zo nodig nog gratis kunnen omboeken naar een andere datum of andere reis. Met deze maatregelen komt het Amsterdamse bedrijf dus tegemoet aan de wensen van hun gasten én kunnen ze een volgeboekte zomer tegemoetzien. Een win-winsituatie voor alle partijen, waarbij de luxe schepen van Boat Bike Tours weer volop zullen varen en vakantiegangers zorgeloos kunnen genieten van een bijzondere vakantie in eigen land. Populaire reizen zijn bijvoorbeeld de Hanzeroute (langs de Hanzesteden), Door het Groene Hart van Holland (door het Groene Hart en omliggende steden) en de Amsterdam – Maastricht-tour (van Amsterdam naar Maastricht of andersom).

‘Al met al’, verklaart Laurens Winkel, ‘proberen we het dus zo makkelijk en veilig mogelijk te maken voor onze klanten, door ons brede aanbod, ons Corona-protocol en de mogelijkheid om flexibel te boeken. Bovendien hebben we voor ieder reisgezelschap een passende vakantie: natuurliefhebbers, shoppers, sportievelingen, kunstkenners (to be) en (hobby)historici kunnen tijdens onze reizen hun hart ophalen!’

Meer informatie www.boatbiketours.nl, flexibele boekingsvoorwaarden, en het meest veilige protocol