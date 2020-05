Wordt stilte normaal op de Turfroute in Zuidoost-Friesland?

Donkerbroek – Ligt het aan de coronacrisis of is het omdat promotie voor de Turfroute miniem is? Het blijft namelijk akelig stil op de Zuidoost Friese wateren.

Terwijl de Turfroute al zes dagen geopend is, zijn er nog maar weinig pleziervaarders te vinden in de historische vaarten. Henk en Marga Roelofs uit Schalkhaar in Overijssel waren de eerste passagiers die de entree passeerden. Zij voeren binnen via Mildam en verbleven daarna enkele dagen in Donkerbroek, waarna zij naar Gorredijk trokken. (www.nieuweooststellingwerver.nl, www.zuidoostfriesland.nl)