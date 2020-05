Botenbouwer Alumax uit Meppel haalt mega-order van Watertaxi Rotterdam binnen

Meppel – Alumax Boats Meppel gaat in de komende anderhalf jaar zeven nieuwe elektrisch aangedreven aluminium watertaxi’s leveren aan Watertaxi Rotterdam. Het is voor Alumax Boats een van de grootste orders in het bestaan.

Vier van de zeven schepen krijgen een capaciteit van veertig passagiers en twee boten zijn geschikt voor 12 personen en hun fietsen. Alumax heeft sinds 2012 al acht twaalf persoons watertaxi’s gebouwd voor het Rotterdamse vervoersbedrijf. (www.meppelercourant.nl, www.alumaxboats.nl)