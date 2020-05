Ludo van Well kan bouw historisch Romeins schip in Colijnsplaat starten

Colijnsplaat – Het komende jaar wordt het atelier Gallery Maritime in Colijnsplaat een soort droogdok. Daar wordt door beeldhouwer Ludo van Well en een groep vrijwilligers een Romeins schip nagebouwd dat een plek krijgt in het dorp. De bouw gaat snel beginnen.

De Caudicaria, want zo heet het type schip, is een vrachtschip uit de Romeinse tijd. Het schip vaarde vanuit Colijnsplaat naar Groot-BrittaniĆ«. Richting het eiland gingen vooral visolie en zout, die daar werden omgeruild voor graan. De boten van ongeveer twaalf meter lang zijn volgens Van Well een belangrijk gedeelte van de Zeeuwse geschiedenis. “Dit is de oudste geschiedenis van Zeeland. Hiermee zijn de mensen begonnen te werken met water.” (Omroep Zeeland, Stichting Maritime Art Design)