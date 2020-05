Ook HISWA te Water 2020 afgelast vanwege corona-epidemie en overheidsmaatregelen inzake landelijke ‘massale evenementen’

Persbericht

Lelystad – De Hiswa te water, die dit jaar van 2-6 september aanstaande in Batavia Haven Lelystad zou plaatsvinden, gaat definitief niet door.

Massale evenementen met een landelijke uitstraling mogen pas weer worden gehouden als er een vaccin is. Dat heeft minister Hugo de Jonge geschreven in een brief aan de Kamer. ”En niemand weet hoe lang dat gaat duren. We hopen natuurlijk op snel, maar een jaar of langer is heel reëel.”

De organisatie heeft daarom – na overleg met de Gemeente Lelystad – besloten de Hiswa te water niet door te laten gaan. Ondanks het feit dat de beursorganisatie al een corona protocol gereed had noopt de onzekerheid over de verdere ontwikkeling van het corona-virus ons nu de beslissing te nemen om de Hiswa te water 2020 te annuleren.

Arjen Rahusen, beursmanager, is blij dat er een beslissing is genomen. ‘Als beursmanager had ik natuurlijk graag een Hiswa te Water 2020 in Lelystad gehouden maar gezien de huidige omstandigheden is dat niet realistisch. Om duidelijkheid aan onze exposanten, leveranciers en bezoekers te geven hebben wij deze beslissing nu reeds genomen’.

De organisatie gaat zich nu voorbereiden op de 2021 Hiswa te water, die van 1-5 september zal plaatsvinden in Batavia Haven Lelystad.

Meer informatie www.hiswatewater.nl