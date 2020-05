Plezierjacht ramt kade in aanloophaven Zeewolde en vaart zich daarna vast onder brug

Zeewolde – Een schipper heeft woensdagavond een luxe jacht laten vastlopen onder een bruggetje in de Aanloophaven van Zeewolde. Daarbij is niemand gewond geraakt. De oorzaak van het ongeval is nog niet duidelijk.

Volgens ooggetuigen botste het schip bijna op de kade bij het gemeentehuis. Om een aanvaring te voorkomen maakte de schipper een manoeuvre waarbij het jacht onder een bruggetje vast kwam te zitten. Het incident gebeurde rond 18:30 uur. Het is onduidelijk hoe groot de schade aan de brug is. De schade aan het jacht is aanzienlijk. (Omroep Flevoland, deStentor)