Bootjes gaan als warme broodjes: “Morgen lever ik er geloof ik dertien af…”

WEST-KNOLLENDAM – Nu duidelijk is dat de meeste mensen deze vakantie in Nederland zullen doorbrengen ontstaat er een run op bootjes. Als we dan toch hier blijven, dan maar liever op een bootje op het water moeten velen denken. Handelaars doen dan ook goede zaken. Boten-dealer Jorn Krijgsman: “Vandaag lever ik er zeven af en morgen geloof ik dertien”.

Conny en Hans gaan normaal naar het buitenland op vakantie. “Griekenland, Turkije, bijna alle populaire vakantie bestemmingen hebben we wel gehad” vertellen ze. Maar dit jaar blijven ze in Nederland en zullen ze veel tijd doorbrengen op de nieuwe boot die ze vandaag in Westknollendam komen ophalen. “We zullen deze zomer veel op deze mooie boot zijn met de familie natuurlijk maar ik hoop ook met vrienden als dat weer wat meer kan”, zegt Hans. (NH Nieuws, www.krijgsmanwatersport.nl)