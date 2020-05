‘Ervaar de Zaanstreek’ magazine 2020 is verschenen en gratis te lezen en verkrijgen

Persbericht

Wormerveer – Je kijkt je ogen uit, varend over de Zaan. De beroemde molens, historische pakhuizen en stoere koopmanshuizen maar ook gezellige terrassen aan het water en unieke veenweidegebieden zoals het Wormer- en Jisperveld en het Oostzanerveld. Iedereen die het leuk vindt om de Zaanstreek deze zomer vanaf het water te verkennen kan inspiratie opdoen in het nieuwe ‘Ervaar de Zaanstreek’ zomermagazine van 2020.

In het blad vind je onder andere tips voor de leukste terrassen aan het water, toeristische informatie over de Zaanstreek maar ook een overzicht van brug- en sluistijden. In het hart van het magazine zit een handige uitneembare vaarkaart van de Zaanstreek met vaarroutes en nautische adressen.

Het magazine is gratis af te halen bij watersportwinkels, watersportverenigingen, jachthavens, sluizen, horeca en B&B’s aan het water in de Zaanstreek en de omliggende regio.

Digitaal doorbladeren op issuu.com www.ervaardezaanstreek.nl.