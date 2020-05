‘Voorbeeldig’ Hoorn geeft charterschepen vrijstelling van havengelden tot mei 2021 en voor 1000 euro energie

Persbericht

Hoorn – Charterschepen krijgen vrijstelling van havengelden tot mei 2021

Het college van B&W heeft besloten om de 15 actieve charterschepen vrijstelling te geven van havengelden tot 1 mei 2021. Ook is er tot € 1.000 per schip beschikbaar voor energieverbruik dat wordt bekostigd uit de egalisatiereserve Stimuleringsfonds Coronacrisis.

Wethouder Simon Broersma: “De bruine vloot is een maritiem erfgoed. Deze charterschepen worden ook zwaar geraakt door de coronacrisis. Met de vrijstelling van de havengelden zorgen we ervoor dat de historie in onze havens blijft. De aanwezigheid van de bruine vloot is belangrijk voor het toerisme in Hoorn en ons nautische imago. Ook doen we op deze manier iets terug voor het jarenlange plezier en de inzet van de schippers.”

Voorbeeld

De ‘bruine vloot’, bestaande uit zo’n driehonderd tjalken, klippers en aken, verzorgt familieweekenden, bedrijfsuitjes en schoolkampen op de Nederlandse binnenwateren. Dit zomerseizoen kan door het coronavirus als verloren worden beschouwd. Het besluit van de gemeente Hoorn kan een voorbeeld voor andere gemeenten zijn om een vergelijkbare actie voor charterschepen te realiseren.

