Extreme zeiltocht van zes Bekende Vlamingen deze zomer te zien op Belgische Telenet

België – Onervaren zeilers Otto-Jan Ham, Jani Kazaltzis, Charlotte Vandermeersch, Imke Courtois, Dominique Persoone en Evi Hanssen hebben een ongelofelijk avontuur achter de rug. Ze legden maar liefst 5.000 kilometer af om zo de Atlantische Oceaan over te varen. Het resultaat van die extreme tocht is vanaf 6 juli te zien op Play en Play More van Telenet en in het najaar op VIER.

De zes BV’s stapten samen aan boord van een zeiljacht om de indrukwekkende Atlantische Oceaan over te varen, onder het toeziend oog van de ervaren kapitein Piet Smet. Het werd een extreem uitdagend avontuur omdat ze geen zeilervaring hebben en gedurende drie weken afgesloten waren van alle contact met de buitenwereld. Ze legden hun lot volledig in de handen van de natuur en de oceaan. (Het Laatste Nieuws)