Nederlandse Olympische zeilploeg richt zich gelijktijdig op de Spelen van 2021 én 2024

Persbericht

DEN HAAG – Na de bekendmaking van het uitstel van de Olympische Spelen hebben alle reeds gekwalificeerde Nederlandse zeilers en windsurfers besloten door te gaan met hun Olympische campagne richting 2021. Het uitstel van de spelen is even flink omschakelen, maar biedt volgens hoofdcoach Jaap Zielhuis ook kansen om in 2021 nog beter voor de dag te komen. Tegelijkertijd staat het Watersportverbond voor de nodige uitdagingen. Voor 2024 staan verschillende nieuwe zeildisciplines op het programma, waarvan de voorbereidingen en kosten nu samenvallen met die van een Olympisch jaar. Creatieve oplossingen zijn geboden; zo zal Aaron McIntosh helpen bij het vormgeven van de programma’s in de nieuwe Olympische klassen.

Omschakelen, aanpassen en zo creatief mogelijk omgaan met de beschikbare middelen

Het uitstel van de Spelen heeft voor het Nederlandse team geen roet in het eten gegooid. Alle sporters en coaches gaan samen door, stellen hun zeilen bij en richten hun pijlen op 2021. Zielhuis vond het wel belangrijk dat iedereen even de tijd nam hier kritisch over na te denken: “Ik heb alle sporters en coaches gevraagd even goed de tijd te nemen om na te denken of ze echt door wilden gaan. Een jaar erbij heeft voor iedereen weer andere consequenties. Daar moeten we niet zomaar aan voorbijgaan. Maar ik ben blij dat we met de huidige ploeg door kunnen”.

2021: zaken van de plank halen om nog beter voor de dag te komen

In 2018 en 2019 bewees TeamNL Zeilen al de beste Olympische zeilploeg ter wereld te zijn. Het team was dan ook klaar voor Tokio 2020. “Ik verwacht dat we deze lijn de komende tijd door kunnen trekken. Dit uitstel betekent omschakelen, maar biedt ook absoluut kansen”, vertelt Zielhuis. “Zaken waar we geen tijd meer voor hadden en in de ijskast hebben gezet, kunnen we nu toch weer van de plank halen. Zoals bijvoorbeeld het opschroeven van onze kennis van de wedstrijdregels, omgaan met hitte en een aantal kwesties op gebied van windpatronen op het Olympische zeilwater kunnen alsnog verder worden uitgediept. Hier valt absoluut nog winst te behalen voor ons”.

Daarnaast zijn er sessies gestart waarbij de huidige talenten van de Topzeilacademie online advies kunnen inwinnen van de reeds gekwalificeerde Tokio-gangers. “Nu we allemaal in Nederland zitten en er geen Internationale trainingskampen of wedstrijden gevaren worden, hebben onze kernploegleden ook écht even de tijd om hun opvolgers te helpen. Dit is super en is met het oog op 2024 ook erg waardevol.”

De Olympische zeilploeg is blij dat het met NOC*NSF goede afspraken heeft kunnen maken om – onder strikte condities – trainingen op het water voort te zetten. “Wij hebben als Olympische buitensporters geluk. Tuurlijk, we zijn gebonden aan de corona-regels en hebben het een periode moeten doen zonder ons Topzeilcentrum, maar die trainingsuren op het water zijn ons hartstikke waardevol.”

Windsurfcoach Aaron McIntosh ondersteunt Zielhuis bij vormgeving 2024-programma

Het uitstel van de Olympische Spelen voor Tokio zorgt voor een dubbeling van zeilprogramma’s en daarmee voor extra (financiële) uitdagingen. Ook het voorlopige gebrek aan een nieuwe hoofdsponsor vanaf de zomer van 2020 versterkt deze uitdagingen en vraagt om maximale flexibiliteit en creativiteit van de sporters, coaches en staf van het Watersportverbond.

De Spelen van 2024 moeten niet ondersneeuwen. In 2024 worden nieuwe zeildisciplines aan het Olympische zeilen toegevoegd en enkele “oude” klassen zullen verdwijnen. “De nieuwe klassen, waaronder het Offshore zeilen, het windfoilen en het kitefoilen vragen extra aandacht. Daarnaast wordt er sinds zomer 2019 een selectie talentvolle zeilers klaargestoomd voor een Olympische campagne in de foiling Nacra17”, vervolgt Zielhuis.

Om de focus richting 2021 niet te verliezen heeft Zielhuis hulp ingeroepen van RS:X-windsurfcoach Aaron McIntosh voor de vormgeving van de plannen richting 2024. Vooral voor de nieuwe klassen zal McIntosh zich buigen over het beste en slimste beleid voor de Nederlandse zeilers, windsurfers en kitesurfers. Een uitdaging die goed in zijn straatje past en waarvoor ruimte is ontstaan nu hij in Nieuw-Zeeland zit, terwijl “zijn” windsurfer Kiran Badloe en sparringpartner Sil Hoekstra in Nederland te vinden zijn.

“Met name de high performance klassen en het foilen zijn voor Aaron bekend terrein”, vertelt Zielhuis. “Daarbij is hij een creatief persoon die uitblinkt in (o.a.) het creëren van de juiste mindset binnen teams. Ik ben dus heel blij dat Aaron deze taak, in elk geval ten tijde van de coronacrisis, op zich wil nemen. 2020 mag dan uitgesteld zijn, 2024 is dat niet. En het draaien van dubbele programma’s valt niet mee. Ook gezien de financiële uitdagingen zullen we nu het maximale moeten halen uit de mensen die nu beschikbaar zijn. We beschikken gelukkig over een grote club van experts en professionals die voor meerdere groepen van nut kunnen zijn, dus daar maken we optimaal gebruik van.”

Meer informatie www.teamnlzeilen.nl