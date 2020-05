Algoritme helpt drenkelingen op zee sneller te vinden

Zürich – Het grootste probleem bij reddingen en bergingsoperaties op zee is dat het zo lang duurt voordat hulp ter plaatse is. Vooral omdat door stromingen drenkelingen vaak mijlenver wegdrijven. Redders hebben over het algemeen maar zes uur de tijd om mensen te redden. Daarna daalt de kans om iemand levend te vinden aanzienlijk. Dit betekent dat elk jaar honderden mensen verdrinken bij scheepvaartongelukken.

Een internationaal team van onderzoekers onder leiding van George Haller, hoogleraar niet-lineaire dynamica aan de ETH Zürich en MIT heeft nu een berekeningsmethode ontwikkeld om het zoeken op zee te vergemakkelijken. Dit nieuwe algoritme, dat het team heeft ontwikkeld met behulp van tools uit dynamische systeemtheorieën en kustwachtgegevens, kan voorspellen waar mensen of objecten aan het zeeoppervlak worden gedreven. “We hopen dat ons werk zal helpen meer levens te redden,” zegt Mattia Serra, eerste auteur van de studie die onlangs is gepubliceerd in het tijdschrift Nature Communications. (www.innovationorigins.com)