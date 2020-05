Gemeentepoliticus Midden-Delfland wil harder optreden politie tegen niet naleven coronaregels op het water

Midden-Delfland – OGP-fractievoorzitter Jakob Jongsma wil dat politie en handhavers harder optreden tegen mensen die zich op het water niet houden aan de coronamaatregelen. Dat zei hij gisteravond tijdens een gemeenteraadsvergadering naar aanleiding van het afgelopen Hemelvaartweekend. Meerdere inwoners van de Midden-Delfland zagen boten langs varen met daarop grote groepen mensen, die geen anderhalve meter afstand konden houden.

Jongsma had voorafgaand aan de vergadering vragen gesteld hoe hier tegen was opgetreden. Burgemeester Arnoud Rodenburg liet daarop weten dat er geen boetes waren uitgedeeld. “In de wateren van Midden-Delfland zijn op Hemelvaartsdag de passagiers van twee schepen van boord gezet en hebben zij een waarschuwing gekregen. Naar vier schippers, die zijn staandegehouden op het water, wordt nader onderzoek gedaan in verband met vaarbewijzen.” Jongsma kon daar absoluut niet mee leven. (WOS)