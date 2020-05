Loodzware roeiboot van veerpont over de Maas in Meeswijk gestolen

Meeswijk (Maasmechelen, België) – Onbekenden hebben maandag een boot gestolen die aan de veerpont hing in Meeswijk. „Het gaat om een zware roeiboot”, zegt Ton Paulus, eigenaar van de veerdienst Berg (NL) – Meeswijk (B). „Daar moet een behoorlijke trailer bij te pas zijn gekomen.”

„In deze coronatijd ligt de veerpont aan de ketting”, aldus veerman Ton Paulus. „De roeiboot maken we vast aan de oever met stevige touwen en een slot. In deze crisisperiode is er geen overzet, maar controleren we dagelijks de dienst tussen Meeswijk en Berg. Groot was de verbazing toen ik maandag vaststelde dat de roeiboot naast de veerpont verdwenen was.” (www.limburger.nl, www.tonpaulusveerbedrijf.nl)