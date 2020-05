Veiligheidsregio Friesland geeft voor komende zomer groen licht aan Friese zeilscholen

Persbericht

Akkrum-Nes – 27 mei is het officiële bericht binnengekomen van de veiligheidsregio Fryslân. De zeilkampen in Friesland op Zeilschool het Molenhuis, de Veenhoop, Pean en de Kikkert kunnen doorgaan komende zomervakantie. Hoewel deze uitspraak in de lijn der verwachting lag is er toch spraken van opluchting bij deze Friese zeilscholen.

Ondersteund door brancheorganisaties HiswaRecron en het Watersportverbond namen deze zeilscholen gezamenlijk het initiatief om met de veiligheidsregio om tafel te gaan. De jarenlange professionele opstelling en het goed doordachte en volledig opgestelde protocol maakt dat de Veiligheidsregio heeft besloten dat zeilkampen in Friesland doorgaan. Rienk de Jonge van Zeilschool Pean, zegt namens de vier zeilscholen: “Al sinds onze oprichting zijn we gewend verantwoord en veilig met kinderen om te gaan. Dat betekent ook dat als er een virus op een kamp rondgaat, we snel maatregelen kunnen nemen. Dat betaalt zich nu uit. Gelukkig kunnen we kinderen nu een prettige en leuke zeilvakantie bieden”

Jeroen Wolthuis van Zeilschool het Molenhuis en de Kikkert: “Het allerbelangrijkste is nu dat wij onze cursisten weer de leukste en leerzaamste week van het jaar kunnen geven! We hadden er niet aan moeten denken komende zomer, na een vervelende periode voor iedereen, dicht te moeten blijven. Het is mooi te zien hoe een drietal jonge Friese zeilschoolondernemers gezamenlijk is opgetrokken om zich hard te maken voor de sociaal/maatschappelijke belangen die jeugdzeilkampen vervullen.”

Voor onze zeilscholen is een virus niets nieuws. Wie met veel kinderen/jeugd werkt, is bekend met diverse zeer besmettelijke buikgriepvirussen, bijvoorbeeld het Norovirus. Om hier goed mee om te gaan gebruiken de Friese zeilscholen al jaren een infectie- en preventieplan en is het normaal om in goed contact te staan met de plaatselijke GGD.

Ouders hebben drie weken vrij in de zomer en kinderen zes weken. Een week met de iPad op de bank is voor niemand leuk. Zeker niet na een lastige tijd en 3 maanden thuisonderwijs. De boekingen stroomden de afgelopen weken al binnen. De zeilscholen verwachten dat hun kampen ook dit jaar weer tot de laatste boot gevuld raken.

Meer informatie www.pean-zeilschool.nl