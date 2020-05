Chartervloot mag onder voorwaarden vanaf 1 juni weer het water op

Enkhuizen – Schepen die kunnen voldoen aan de anderhalve meter maatregelen kunnen per 1 juni weer het water op of het schip stilliggend als vakantiehuisje aanbieden. Het advies vanuit het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) is om daarbij gebruik te maken van de BBZ protocollen. De protocollen hoeven niet individueel goedgekeurd te worden en hoeven niet meer voorgelegd te worden aan de eigen gemeente of veiligheidsregio.

De versie van 23 mei is aangepast aan de laatste ontwikkelingen en ook de aanwijzingen uit de EU Richtlijn zijn hierin verwerkt. Het advies is om voor de reis contact op te nemen met de haven van bestemming om logistieke problemen te voorkomen en om er zeker van te zijn dat de haven weer toeganklijk is.

Veiligheidsregio’s

Deze benadering is afgestemd met ministeries van IenW en VWS en de veiligheidsregio’s Kennemerland, Noord Holland Noord, Noord Holland Midden en Waterland. De BBZ informeert de overige veiligheidsregio’s en hoopt daarmee een einde te maken aan de onzekerheid. (Nauticlink, BBZ)