Politie zal gelet op overlast op Westeinderplassen vaker surveilleren en eerder beboeten

Aalsmeer – Afgelopen tijd is er veel overlast op de Westeinderplassen geweest in de vorm van onder andere hard varen, racen met boten, onverlicht varen, vernielingen op de eilanden en overlast van muziek. Helaas geldt ook hier weer dat een klein deel het verpest voor de meerderheid van de watersporters.

De politie Aalsmeer had in samenwerking met de handhavers van de gemeente de vaarsurveillance al opgevoerd, maar deze gaat de komende tijd nog frequenter gehouden worden. Wat de politie en de gemeente betreft is de tijd van waarschuwen voorbij en worden er direct boetes uitgedeeld. (Meerbode)